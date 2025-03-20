Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hibe Destek Toplantısı düzenlendi.Tatvan Ticaret ve Sanayi odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaattin Gelişken tarafından genel bir bilgilendirme yapılarak projenin önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Burçin Çelikelen tarafından kırsal kalkınma destekleri ve hibe başvurularına ilişkin detaylı bilgiler paylaşılarak, kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, tarıma dayalı sanayi yatırımları, kırsal ekonomik altyapı projeleri ve hibe destek programının başvuru süreci ele alındı. Ayrıca, yatırımcıların desteklerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, 2025 yılı KKYDP başvuru sürecinin devam ettiğini ve girişimcilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini hatırlattı.Toplantıya TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaattin Gelişken ve sektörde faaliyet gösteren birçok firma temsilcisi ve yatırımcı katıldı.