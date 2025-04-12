Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Van Bölge Finali sonuçlandı. Ağrı’dan yarışmaya katılan öğrenciler, 4 farklı projeyle önemli dereceler elde etti.Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Dua Visal Gökçe, Elif Pekince ve Selvi Melek Aras, danışman öğretmenleri Melek Seçilir rehberliğinde Değerler Eğitimi alanında hazırladıkları "Geri Dönüşümü Olmayan Termal Fişlerin Eğitim Materyaline Dönüştürülmesi" projesi ile bölge birincisi oldu. Başarılı proje, Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde Ağrı’yı temsil edecek.Aynı merkezden Fatma Bengisu Kaya, danışman öğretmeni Melek Seçilir eşliğinde Tarih alanında hazırladığı "Soyut Kültürel Miras Anadolu Hikayelerinin Kare Kod ile Seslendirilerek Kartpostala Dönüştürülmesi" adlı projesiyle bölge ikincisi oldu.Biyoloji alanında hazırlanan "Gezegen Kahramanı" adlı proje ile öğrenciler Simay İldeniz ve Meryem Zümra Aydemir, danışman öğretmenleri Sinem Birgücü eşliğinde bölge üçüncüsü olmayı başardı.Ağrı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Nazlıcan Dursun ise danışman öğretmeni Aynur Asena Keskin rehberliğinde Coğrafya alanında hazırladığı "Ağrı’da Çocuk Oyunları ve Kültürel Sürekliliği" projesiyle bölge üçüncülüğü elde etti.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl TÜBİTAK 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına ülke genelinde 13 bin 918 proje başvurusu yapıldı. Jüri değerlendirmeleri sonucu 10 alanda toplam 1.200 proje bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Van’da düzenlenen bölge yarışmalarında ilimizi temsil eden dört projenin dereceye girmesi bizleri son derece mutlu etti. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.