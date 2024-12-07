Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 375 şahıs ve 790 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs ile birlikte 2 organizatör ve 5 düzensiz göçmen yakalandı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Türkiye Duman Uygulaması" çerçevesinde 57 tim ve 234 personelin katılımıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce; ’Türkiye Duman Uygulaması’ kapsamında 57 tim ve 234 personelin katılımı ile yapılan uygulamalar ve sorgulamalarda 4.375 şahıs sorgusu ve 790 araç sorgusu yapılmış olup; 25 farklı suçlardan aranan 1 şahıs, 2 organizatör, 5 düzensiz göçmen yakalanmış ve şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.Uygulamada, genel asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.