Ağrı Valiliği, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde denetimlerin artırıldığını bildirdi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerin özellikle ürün etiket fiyatları, fiyat değişim tarihleri ve haksız fiyat artışlarına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz temel ihtiyaç ve gıda ürünlerine yönelik, ürün etiket fiyatı, en son fiyat değişim tarihi, haksız fiyat artışı gibi birçok alanda denetimler gerçekleştirdi. Tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları en ağır şekilde cezalandırılacak olup, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz. Her daim vatandaşlarımızın yanındayız."Ekiplerin yaptığı denetimlerde, ürünlerin piyasa değerine uygunluğunun ve fiyat etiketlerinin düzenine dikkat edildiği, fahiş fiyat artışı tespit edilmesi durumunda yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.Vatandaşlar, şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğüne ileterek denetimlere katkıda bulunabilecek.