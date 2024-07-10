Ağrı’da, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinden dolayı zarar gören Dumanlı, Beşbulak, Sabuncu, Mollaosman, Mollaali, Aşağı Pamuktaş, Yukarı Pamuktaş, Özveren ve Akçay grup köy yolunda bulunan menfez ve köprülerin onarım çalışmaları başladı.Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İl Özel İdaresi ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dumanlı, Beşbulak, Sabuncu, Mollaosman, Mollaali, Aşağı Pamuktaş, Yukarı Pamuktaş, Özveren ve Akçay grup köy yolunda, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinden dolayı zarar gören menfez ve köprülerin onarım çalışması ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir."Ağrı Valisi Mustafa Koç da yaptığı açıklamada, ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalar yaptıklarını söyledi.Vali Koç, "Ekiplerimiz, selden zarar gören menfez ve köprülerin onarım çalışmaları için seferber oldular. En kısa sürede onarım çalışmaları tamamlanarak grup köy yolunun ulaşıma açılmasını sağlayacağız" dedi.