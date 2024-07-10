Erzurum’da 3 gündür devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, Palandöken’in zirvesi yağan dolu ile beyaza büründü.Erzurum’da kırsalda taşkınlara ve zaman zaman kent merkezinde de su baskınlarına neden olan sağanak yaşamı felç ediyor. Bugün öğlen saatlerinde yeniden başlayan yağış, Palandöken Kayak Merkezi’nde dolu ile yüzünü gösterdi. Beyaza bürünen Palandöken, görenleri şaşırttı. Dutçu Deresi’nin taşması ise korkulu anların yaşanmasına yol açtı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sel baskını ve taşkınlara karşı bir kez daha uyardı.