Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan "Okulumda Kan’panya" projesi kapsamında, öğrenciler kan bağışının önemi konusunda bilgilendirildi ve aileleri bağış yapmaya teşvik edildi."Okulumda Kan’panya" projesi çerçevesinde Ağrı Merkez Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen kan bağışı etkinliğine veliler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Programda 85 ünite kan bağışı alınırken, yoğunluk nedeniyle bazı veliler sabit kan bağış noktalarına yönlendirilerek bağışlarını gerçekleştirdi.Etkinlik sırasında öğrencilere, kan bağışının insan hayatı için taşıdığı önem anlatıldı. Henüz 18 yaşını doldurmamış olan öğrencilerin, aileleri ve yakın çevrelerini kan bağışına yönlendirmesi hedeflendi.Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, kanın kaynağının yalnızca insan olduğuna ve sağlıklı bireylerden gönüllü bağış yoluyla elde edilebildiğine dikkati çekerek, "Kan, kaynağı yalnızca insan olan ve başka bir şekilde üretilemeyen bir yaşam kaynağıdır. Sadece sağlıklı bireylerin gönüllü bağışıyla temin edilebilmektedir. Bu yüzden toplumumuzun her kesiminin, özellikle de genç neslin bu konuda bilinçlendirilmesi çok önemli. Öğrencilerimiz henüz kan bağışında bulunamıyor ancak 18 yaşını doldurduktan sonra düzenli kan bağışçısı olabilirler. Şu anda ise ailelerini ve çevrelerindeki yetişkinleri bu konuda bilinçlendirerek büyük bir toplumsal fayda sağlıyorlar" dedi.Proje kapsamında ilerleyen günlerde diğer okullarda da kan bağışı kampanyalarının düzenlenmesi planlanıyor.