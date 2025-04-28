Hakkari’de bulunan Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde tohum, yumurta ya da yavrularının toplanması veya alınması yasaklandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şefliği tarafından yapılan açıklamada, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında hazırlanan Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alındığı belirtilerek, "Bilimsel amaçlı faaliyetler dışında, milli park sınırları içerisinde biyolojik çeşitlilik unsurlarının tohum, yumurta ya da yavrularının toplanması veya alınması yasaktır. Ayrıca 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinin (f) bendine gereğince, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır" denildi.