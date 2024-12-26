Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerince bölgede gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, 4 yıl 8 ay 7 gün ve 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.