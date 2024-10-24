Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde düzenlediği yol kontrol uygulamalarında 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt, Diyadin ve il merkezinde gerçekleştirdikleri yol kontrol ve emniyet uygulamalarında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlerinin başlatılması için sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.