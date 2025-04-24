Ağrı’da, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" kapsamında farklı kesimlerden vatandaşlar, kültürel gezi programı çerçevesinde Mardin’e uğurlandı.İçişleri Bakanlığı himayesinde, Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi kapsamında; şehit ve gazi yakınları, gaziler, terör mağdurları, depremzede aileler, girişimci kadınlar ve öğrencilerden oluşan bir grup, Mardin’e gitmek üzere Valilik binası önünden uğurlandı.Proje çerçevesinde, katılımcıların Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeleri sağlanacak. Farklı bölgeler arasında gönül köprüleri kurmayı hedefleyen proje, aynı zamanda millî birlik ve beraberliği pekiştirmeyi ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.