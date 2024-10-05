AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Avukat Mehmet Sıddık Aldemir ve AK Parti Hamur İlçe Başkanı Reyis Ülgay, düzenlenen törenlerle görevlerine başladı.AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve AK Parti Hamur İlçe Başkanlığı hizmet binalarında gerçekleştirilen programlara, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililer katıldı."Ağrımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"Programda konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeni göreve başlayan ilçe başkanlarına başarılar diledi. Kilerci, "Merkez İlçe Başkanımız Av. Mehmet Sıddık Aldemir’e ve Hamur İlçe Başkanımız Reyis Ülgay’a görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevi devreden başkanlarımıza ve ekibine şimdiye kadar göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Serhat şehrimiz Ağrımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.