Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programı kapsamında Tutak ilçesini ziyaret etti.Beraberinde Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte ilk olarak Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan’ı makamında ziyaret eden Kökrek, ilçe eğitimine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Kökrek, daha sonra Gazi İlkokulu’nda düzenlenen mesleki çalışma programına katılarak öğretmenlerle bir araya geldi. Burada öğretmenlere hitap eden Kökrek,"2023-2024 eğitim öğretim yılının haziran dönemi mesleki çalışma programında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu program, mesleki gelişimimizin yanı sıra eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamaların paylaşılması açısından son derece önemlidir. Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bu bilinçle, her bir öğretmenimizin katkısı, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği açısından büyük bir değer taşımaktadır." dedi.İlçede yapımı devam eden anaokulunu da ziyaret eden Kökrek, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kökrek, daha sonra Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan da eşlik etti.