Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nahçıvan’ın Zengezur Milli Parkı’nda (Batabat yaylası) düzenlenen “Batı Azerbaycan’a Dönüş” festival/kongresine katıldı.Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır’ın Türk Dünyasına açılan kapısı Nahçıvan’da bu yıl ikincisi düzenlenen Zengezur “Batı Azerbaycan’a Dönüş” Festivaline katıldı. Burada bir konuşma yapan Rektör Alma, Zengezur Koridoru’nun tarihi rolü ve önemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zengezur Koridoru denildiğinde genellikle 30 yıllık bir sürecin akla geldiğini fakat Koridor’un insanlık tarihi boyunca bu bölgede var olan bir ticaret yolu niteliğine sahip olduğunu vurgulayan Rektör Alma, sözlerine şöyle devam etti:“Diğer taraftan, Türk tarihi açısından bakıldığında ise bu yolun kuzey, güney ve orta yolundaki en önemli lokasyonlardan biri olduğu; İslam tarihi açısından da bu bölgenin İslam uygarlığının Türk kültürüyle kesiştiği ve Avrupa’yı besleyen bir bölge olduğu aşikardır. Geçmişte bu denli öneme sahip olan bölgenin kamuoyuna ve iş dünyasına tanıtımında doğal bir sürecin ürünü olduğunu bilerek hareket etmek gerekmektedir. Doğal süreç, uygarlıklar var olduğu andan itibaren gelişmiş süreç anlamına gelmektedir. Şehirler, kasabalar, köyler doğal bir şekilde oluşmuş ve Çin’den başlayarak Türk-İslam medeniyetine ve Balkanlara ulaşmış bir yoldur.” dedi.