Gümüşhane’de düzenlenen halk oyunları bölge finallerinde Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Karaköse Sanat Kulübü, düzenlemesiz dalda hem gençlerde hem de büyüklerde bölge birinciliği elde etti.Gençler kategorisinde 87,70 puan, büyüklerde ise 90 puan alan ekip, jüri tarafından büyük beğeniyle değerlendirildi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, halk oyunları ekibinin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Kökrek, "Gençlerimizin kültürel değerlerimizi yaşatma konusundaki gayretleri bizler için çok kıymetli. Ağrı’mızın zengin folklorik mirasını sahnede başarıyla yansıtan Karaköse Sanat Kulübü’nü ve bu başarıda emeği geçen halk oyunları ekiplerimizi, eğitmenlerimizi ve idarecilerimizi gönülden kutluyorum. Halk oyunları, kültürel kimliğimizi yansıtan önemli bir mirastır. Bu miras sayesinde gençlerimiz hem kültürel kimliklerini tanıyor hem de öz güven kazanıyor" dedi.Bölge birinciliğinin disiplinli çalışma, özveri ve birlikte hareket etmenin sonucu olduğunu belirten Kökrek, "Bu başarı, uzun süren hazırlıkların ve sabırlı çalışmaların ürünüdür. Ekip ruhunu en güzel şekilde yansıtan halk oyunları ekiplerimizi ve onları yönlendiren eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sanatsal ve kültürel faaliyetlerin her zaman destekçisiyiz. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.Kökrek, Karaköse Sanat Kulübü’nün Türkiye finallerinde Ağrı’yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.