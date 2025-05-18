Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 19 Şubat 2025 tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve Erzurum Müzesi ev sahipliğinde hayata geçirilen "3 Bin yıl Önce: Demir Çağ’da Erzurum" sergisinin açılışı yapıldı.144 eserden oluşan "3 Bin yıl Önce: Demir Çağ’da Erzurum" sergisinde 3 bin yıl önce bölge insanının yaşamına tanıklık eden eserler sergileniyor. Serginin açılışına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Müze Müdür Hüsnü Genç, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve davetliler katıldı. Sergi Temmuz ayına kadar Erzurum Müzesi’nde davetlilere açık olacak."Geçmişi bilmeyen, geleceğini inşa edemez"Açılışta konuşan Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, zengin bir tarihe ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum’da çeşitli yollarla elde edilen ve müze envanterine konulan muazzam eserlerin "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" çerçevesinde Erzurum Müzesi’nde ziyarete açılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Erzurum gibi tarihî zenginliğiyle ön plana çıkan bir şehirde, müzelerin önemi çok daha büyüktür. Anadolu’nun bu kadim şehrinde binlerce yılın izini taşıyan eserler, müzelerimiz sayesinde gün yüzüne çıkmakta ve koruma altına alınmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, müzelerimizi yalnızca birer sergi alanı değil, aynı zamanda eğitim, araştırma ve toplumsal bilinçlenme merkezleri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, hem mevcut müzelerimizin daha işlevsel hâle getirilmesi hem de yeni müze projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi kapsamında yer alan "3 Bin Yıl Öncesinde Demir Çağında Erzurum " sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Unutmayalım ki, Geçmişi bilmeyen, geleceğini inşa edemez. Gelin, birlikte geçmişi keşfedelim, geleceği birlikte kuralım" şeklinde konuştu.3 bin yıl önceki yaşamın özeti gibiDağlık ve bir o kadar da zorlu coğrafyası ile Anadolu’nun çatısı unvanını alan bölgede, binlerce yıldır bu yüksek yaylalarda pek çok kadim kültüre ev sahipliği yaparken, bu toprakların insanı da doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebildiğini vurgulayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, "Bugün, Erzurum müzemizin depolarından seçilen ve restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen 144 adet eserden oluşan bu koleksiyon, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini kolaylaştıran ve dahası hayatına estetik katan tüm unsurları bir arada görmemizi sağlamaktadır. 3 bin yıl önce bölgedeki beyliklerin, merkezi bir imparatorluğa dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığı, zaman zaman şiddet ve savaşların hüküm sürdüğü tarih süreci içerisinde gezerken; taşı toprağı şekillendirip ekmeğini yapan, tükettiği hayvanın kemiğinden delici alet üretip bu aletle derisinden kıyafetini diken insanoğlunun hayat serüvenine eşlik edeceksiniz. Sürecin insanoğlunun hayatına kattığı teknolojik gelişimleri, ustaca biçimlendirdiği madeni eserlerde ve silahlarda izlerken, 3 Bin yıl önce dahi gününü güzelleştirmek için bakım ve estetik unsurlarını da hayatına nasıl dahil ettiğini izleyeceksiniz. Velhasıl, insana dair her şeyi hissedeceğimiz bu sergi, sanatın ve estetiğin kültürel kodlar ile günümüze nasıl yansıdığını göstermesi bakımından ayrıca anlamlıdır" dedi.Konuşmalardan sonra "3 Bin yıl Önce: Demir Çağ’da Erzurum" sergisinin açılışı yapıldı. Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, eserlerle ilgili davetlilere bilgi verdi.