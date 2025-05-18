19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Mecidiye Tabyalarında "Ecdada Vefa" programı düzenlendi.Mecidiye Tabyasında düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve İlyas Öztürk, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Beyazlı, Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.40 okuldan 1000 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen program, Mecidiye Tabyalarına doğru yapılan yürüyüşle başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir’in günün anlam ve önemine dair konuşmaları ile devam etti.Tarih bir milletin hafızasıdırİl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Mecidiye Tabyalarında 40 okulumuzdan 1000 öğrencinin katılımı ile düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.Cemil Meriç, ’Tarih bir milletin hafızasıdır.’ diyor. Şu an içinde bulunduğumuz bu alanda bir milletin hafızası yatmakta ve biz bu hafızayı dinç tutmak, canlı tutmak zorundayız. Çünkü tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizermiş.Valimiz Mustafa Çiftçi’nin himayelerinde Erzurum’da bulunan yirminin üzerindeki tabyada bu hafızayı canlı tutmak, diri tutmak adına çok güzel çalışmalar başlatıldı. Biz de İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu tabyaları öğrencilerimize tanıtıp anlatmayı ve bu hafızayı canlı tutmayı en önemli görevimiz addediyoruz." dedi.Erzurum, ikinci bir Çanakkale’dirBu güzel etkinlikte emeği olan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir: "Mecidiye Tabyası, yaklaşık 150 yıl önce tüm Erzurum’un ve vatan savunmasının en önemli direnç noktalarından birisi olmuştur. Erzurum’un bir kıymetli kardeşi de Çanakkale’dir. Bugün Çanakkale’nin içinde bulunduğu mukaddesat ne kadar kıymetliyse, Erzurum’un yaşadığı mukaddesat, tarihe bıraktığı izler de bir o kadar kıymetlidir. Nene Hatun’ların, ismi bilinen bilinmeyen nice kahramanların yazdığı bu destan, bu aziz topraklar üzerinde olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların bize bıraktığı bu mukaddes emaneti geleceğe aktarmak için daha çok programlar tertip edeceğiz" dedi.Açılış konuşmalarının ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu tarafından "Erzurum Tabyaları" konulu sunum gerçekleştirildi. Prof.Dr. Küçükuğurlu’nun, Erzurum’un tarihsel savunma mirası olan tabyaların tarihi, stratejik önemi ve kültürel değerini detaylı bir şekilde anlattığı sunumu öğrenciler ve dinleyiciler tarafından büyük bir dikkat ve ilgiyle takip edildi. Özellikle genç katılımcılar, tarihin canlı tanığı olan tabyaların hikâyeleriyle adeta geçmişe yolculuk yaptı.Program sonunda İl genelinde düzenlenen ‘’Ecdada Vefa’’ konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Anlamlı etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.