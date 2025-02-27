Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü köyünde ağaçta oluşan sarkıtlar travertenleri andırırken, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.Elazığ’da son günlerde devam eden dondurucu soğuklar, ortaya ilginç görüntüler de çıkartıyor. Özellikle bina çatılarında oluşan ve tehlikeye davetiye çıkartan buz sarkıtları, bu sefer seyrine doyumsuz bir görsel şölen sundu. Elazığ merkeze bağlı İçme bölgesi Değirmenönü köyünde bir ağaçta dondurucu soğuklar nedeni ile buz sarkıtları meydana geldi. Travertenleri andıran sarkıtlar, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Bölgeden geçerken görüntü çeken vatandaşlar, ’’Burası İçme’ye bağlı Değirmenönü köyü. Aşırı soğuklardan dolayı buz sarkıtları oluşmuş. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Palulu dayının da dediği gibi anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz’’ dedi.