Tunceli’de, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri, okulun akademik kadrolarıyla birlikte, bölgenin simgesi haline gelmiş olan yaban keçileri için uygun yerlere yem bıraktı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla, yaban hayvanlarının çaresiz kalmaması, zorlu kış şartlarında yaban keçilerinin yem ihtiyacının bir nebze karşılanması için çalışma gerçekleştirildi. Munzur Üniversitesine bağlı Çemişgezek Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ’gönüllülük çalışmaları’ çevresinde, yaban keçileri için kar ve soğuk dolayısıyla doğaya yiyecek bıraktı. Gönüllü öğrencilerin katıldığı yaban hayatına destek çalışmasında, doğayı koruma ve öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi amaçlandı.Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu gönüllülük dersi koordinatörü öğretim görevlisi Dr. Furkan Karahüseyinoğlu, gönüllülük dersinin öğrencilere sosyal ve doğa hayatına yönelik projelerde tecrübe kazandırdığını belirtti. Karahüseyinoğlu, "Bugün burada yaban hayatına katkı sunan öğrencilerimiz, daha sonra üniversitemizin Eğitimci Yazarlık Projesi kapsamında alanlarına yönelik inovatif düşüncelerini yazacaklar. Bu da daha sonraki projelere yol gösterici nitelikte olacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanlarına, katılımcı öğrencilere ve akademisyenlere katılımları için teşekkür ederim" dedi.