Erzurum’un Oltu ilçesinde 226 çiftçiye 57 bin 350 kilogram gübre dağıtımı yapıldıOltu ilçesinde, geçtiğimiz yıl içinde meydana gelen sel ve dolu gibi doğal afetlerden zarar gören 16 mahalledeki çiftçilere, Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Giderleri Ödeneğinden sağlanan finansmanla alınan 57 bin 350 kilogram gübre dağıtıldı. Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası deposunda dağıtım gerçekleştirildi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan ile birlikte çiftçilere gübreleri dağıtıldı. Çiftçilere, kişi başına en az 5 torba, en çok ise 7 torba CAN %26 Amonyum Nitrat gübresi verilecek.Gübre, doğal afetler nedeniyle zorlu süreçler geçiren üreticilere, buğday, arpa, çayır, sebze ve meyve ağaçlarında kullanılması için dağıtılacak. Buğday, arpa ve çayır alanlarında gübrenin, yağışlardan önce veya sulamadan önce üst gübre olarak uygulanması önerilirken; sebzelerde, fide dikimi sırasında toprağa karıştırılarak ve üst gübre olarak kullanılacağı belirtildi. Meyve ağaçlarında ise çapalama ile toprağa karıştırılarak gübrelemenin yapılması en verimli sonuçları vereceği bildirildi. Ücretsiz gübre alan çiftçiler devlete minnettarlığını dile getirdiler vatandaşlar kendi araçlarına yükledikleri gübreleri mahallelerine götürdülerBu gübre desteğiyle, ilçedeki üreticilerin, doğal afetlerden dolayı yaşadıkları kayıpları telafi etmeleri ve ürün verimliliklerini artırmaları hedefleniyor.