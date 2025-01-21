Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Afet İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ERAKUT), akredite edildi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ERAKUT ‘un büyükşehir belediyeleri arasında AFAD tarafından ilk kez akredite edilen ekip olma başarısını gösterdiğini ifade ederek, “Ekibimiz, “Hafif Seviye Arama Kurtarma” akreditasyon belgesini alarak, Erzurum’umuzun afetlere karşı daha güvenli ve hazırlıklı bir şehir olmasında önemli bir adım attı. Bu özel belgeyi ekiplerimize takdim etmenin gururunu yaşadık. Ancak çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Erzurum’un merkez ilçelerindeki tüm mahallelerimizde, gönüllü arama kurtarma ekipleri oluşturacağız. Bu ekiplerle afetlere karşı daha bilinçli, daha hızlı ve etkin bir müdahale ağı kurmayı hedefliyoruz. Şehrimizi daha dayanıklı, daha güçlü ve her türlü zorluğa karşı hazırlıklı hale getirmek için durmadan çalışıyoruz.