Bingöl’ün Adaklı ilçesinde, 2015-2020 yılları arasında meydana gelen depremler nedeniyle evlerini kaybeden 245 afetzede için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve 14 blok daireden oluşan afet konutlarının kuraları çekildi.Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşen törene Kaymakam Koray Çelik, Belediye Başkanı Erdal Almalı, Bingöl İl AFAD Başkanı Atilla Uzun ve ilçe protokolü katıldı. Törende konuşan Kaymakam Çelik, "Allah milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Bu konutlar, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza yeni bir umut ve güvenli bir yuva olacak. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.Kura çekiminin ardından hak sahiplerine konutlarının teslimatları da aynı gün başladı.