Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Başpınar köyünde tuz çalısı demonstrasyonları olumlu sonuçlandı. Başpınar köyünde proje aşamasına geçiliyor.Erzincan’da uygulamaya konulan tuz çalısı demonstrasyonu olumlu sonuçlandı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Başpınar köyünde proje uygulayacak.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan tuz çalısı demonstrasyonunda son kontroller yapıldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Özge Aydın ve teknik personel tarafından gerçekleştirilen son kontrollerde demonstrasyon projesinin olumlu sonuçlandığı bildirildi.Erzincan ili Başpınar köyüne ait mera alanına deneme sahası projesi kapsamında (Atrıplex Halımus) tuz çalısı bitkisi dikimi yapılmıştı. Demonstrasyon sahasında tuz çalısı bitkilerinin gelişimi yakından takip edilmişti.Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Tuz çalısı bitkisi son yıllarda hem hayvanların beslenmesinde hem de erozyonun engellenmesinde yoğun olarak kullanılmaya başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak meralarımızın kalitesinin artırılması ve hayvanlarımızın kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak üzere tuz çalısı bitkisi dikmek suretiyle oluşturduğumuz deneme projemiz başarılı sonuçlar verdi. Olumlu sonuçların alınmasının ardından Erzincan Orman İşletme Müdürlüğümüz ile birlikte bölgede bir proje yürüteceğiz. Yaklaşık 1000 dekarlık alanda 100 bin adet tuz çalısını toprakla buluşturacağız. Burada Başpınar köyümüz pilot bölge olacak. İleriki dönemlerde projemizi Erzincan’ın diğer bölgelerinde de yürütmeye devam edeceğiz. Amacımız Erzincan meralarında hayvanların yiyebileceği ot türü sayısını artırarak meradaki florayı genişletmektir. Böylelikle hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yemi meralardan karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.