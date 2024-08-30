Erzincan’ın Kemah ilçesi Acemoğlu mevkiinde yapım çalışmaları sürdürülen rafting dinlenme tesislerinde sona gelindi.1 adet 165 metrekare ve 1 adet 360 metrekare olan rafting dinlenme tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, yapımı devam rafting dinlenme tesisleri hakkında Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’tan bilgi aldı.Aydoğdu, yaptığı incelemenin ardından "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tesislerimiz yakın zamanda tamamlanarak rafting severlerin hizmetine girecek. Karasu Nehri, özellikle de bu bölge rafting için çok elverişli. Hem profesyonel raftingciler için hem de rafting deneyimini ilk kez yaşayacak olanlara tavsiye edilen zorluk seviyesinde farklı parkurlara sahip. Bu tesisleşme ile birlikte ilimizin, rafting yapılabilecek yerler arasındaki konumu çok daha iyi noktalara gelecek. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.