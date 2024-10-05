Erzurum Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi ve Camii çevresindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.Vali Mustafa Çiftçi, Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi ve Camii’nde yapılan restorasyon ve bakım çalışmasını yerinde inceledi. Valilik tarafından yapımı sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Abdurrahman Gazi Hz. Türbesi ve Cami; Erzurum’un 2,5 kilometre güneydoğusunda Palandöken Dağı’nın eteğindedir. Sahabe olan Abdurrahman Gazi Hz. aynı zamanda Hz. Muhammed’in sancaktarlığını da yaptığına inanılmaktadır. Bir tekke zaviye ile birlikte 16’ncı yüzyıldan bu yana ziyaret edilen türbe, 1796 yılında Erzurum Valisi Yusuf Ziya Paşa’nın eşi Ayşe Hanım tarafından yaptırılmış, yanına bir de cami ilave edilmiştir. Türbenin giriş kapısı üzerinde bulunan 1796 tarihli kitabe, Hattat Salim tarafından yazılmıştır. Türbe içerisinde 4.85 metre boyunda Abdurrahman Gazi Hazretleri’nin makamı bulunmaktadır. Türbenin etrafı zamanla ağaçlandırılarak mesire yeri haline getirildi.