AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Türkiye’nin tarihi mirası ve kültürel zenginliğiyle büyük bir ülke olduğunu ancak onlarca yıldır süregelen terör sorunlarının hem toplumsal birlikteliğe ve kardeşliğe zarar verdiğini hem de ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önünde büyük bir engel oluşturduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye projesi, bu karanlık dönemi geride bırakmayı, barışı kalıcı hale getirmeyi ve halkları ortak bir gelecek hedefinde birleştirmeyi amaçlayan stratejik bir dönüşüm projesidir" dedi.Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Türk ve Kürt halkları arasındaki güven ve kardeşliğin pekişeceğini söyleyerek, "Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil; ekonomik kalkınma, toplumsal barış, demokratikleşme ve kültürel kardeşlik projesidir. İnşallah bu süreç ile birlikte, farklılıkların zenginliğe dönüştüğü yeni bir Türkiye’de daha huzurlu, refah içinde ve kardeşçe bir hayat sürdüreceğiz. Kandan ve gözyaşından beslenerek, kardeşliğimize kurşun sıkılan bu karanlık dönemin bitmesiyle gelecek kuşakları da barış içinde yaşatacak bir mirasın temeli atılmıştır. Bu kadim coğrafyada, ortak tarihten aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyecek, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılında; huzuru, güveni, istikrarı, adaleti, eşitliği ve kalkınmayı yeniden tesis edecek bu süreç, bizi ümmet olma bilinciyle her zamankinden daha güçlü bir şekilde birbirimize kenetleyecek, yeni bir ortak hafıza ve güçlü bir birliktelik oluşturacaktır. Hep birlikte gayret ve samimiyetle toplumsal barış için hayırda yarışarak, ayrışmaya dur diyerek, şer odaklarına karşı durarak bu tarihi fırsatı kalıcı bir barışa dönüştürecek, kardeşliğimizi pekiştireceğiz" dedi.Barışın yalnızca silahların susması değil; yüreklerin birbirine açılması olduğunu dile getiren Arvas, "Toplumsal barış ise bir lüks değil, bir milletin ayakta kalma şartıdır. Türkiye, farklı kimliklerin, inançların ve dillerin zenginliğinde yoğrulmuş büyük bir milletin adıdır. Bu milletin huzur içinde yaşayabilmesi, kardeşliğini yeniden hatırlamasıyla mümkündür. Terörün oluşturduğu kutuplaşma, düşmanlık ve güvensizlik, sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınını da tehdit ediyor. Oysa barışı sahiplenmek; nefretin yerine anlayışı, öfkenin yerine empatiyi koymaktır. Bu topraklarda herkesin yeri var. Hepimizin ortak geleceği, birbirimizi dinlemekten ve ortak değerlerde buluşmaktan geçiyor. Toplumsal barış; güçlü bir ekonomi, sağlam bir demokrasi ve birlikte huzur içinde bir yaşamın temelidir. Gün kardeşliğimiz pekiştirme, milli birliğimizi koruma ve ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkma zamanıdır. Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte Türk ve Kürt halkları arasında son yıllarda zedelenen güven yeniden inşa edilecektir. Ortak vatanımızda empati, diyalog ve kültürel etkileşim artacaktır. Her iki halkın genç nesilleri, geçmişin acılarından ziyade geleceğin fırsatlarına odaklanabilecek, birlikte üretme ve kalkınma motivasyonu gelişecektir. Terör tehdidi ve şiddetin ortadan kalkması, güvenlik kaygısının son bulması ile özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde doğrudan yerli ve yabancı yatırımların zemini oluşacak, sağlanan teşvikler ile yatırım ortamı daha da güçlenecektir" diye konuştu.Doğal ve tarihi zenginliklere sahip ancak yıllarca güvenlik sorunlarıyla anılan bölgelerde turizmin gelişeceğini ve kültürel turizmin ivme kazanacağını vurgulayan Arvas, "Terörden dolayı göç etmiş veya üretim dışı kalmış genç nüfus yeniden ekonomik hayata kazandırılacaktır. KOBİ’lerin sayısı artacak, yerel üretim canlanacaktır. Terörle mücadeleye ayrılan büyük bütçeler artık eğitime, sağlığa, teknolojiye ve altyapıya yönlendirilebilecektir. Tüm bunlar uzun vadeli kalkınmayı hızlandıracaktır. Dolayısıyla güvenlik kaygısıyla büyükşehirlere göç eden beşeri sermaye, kendi memleketine geri dönecek, bu durumda bölgesel kalkınmayı destekleyecektir. Tüm bunlar ile birlikte, terör ortamının doğurduğu sosyal travmalar azalacak, özellikle çocuklar ve gençler daha huzurlu ortamlarda büyüyecektir. Yaklaşık 40 yıl gibi uzun süredir terör olaylarına maruz kalan ülkemiz için ruhsal bir iyileşme süreci başlayacak, travmaların nesiller arası aktarımı durdurulacaktır. Geçmiş acıları inkar edilmeden, ama gelecek hedefinde birleşerek toplumsal hafızada da sağlıklı bir dönüşüm yaşanacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi ile milletimizin kardeşliği ve toplumsal huzuru tesis etme adına ortaya güçlü bir irade koyan başta Cumhurbaşkanımıza, bu sürece samimiyetle destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, katkı sunan DEM Parti yöneticilerine teşekkür ediyorum. Allah bir daha kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.