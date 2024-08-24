Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında kurulan kitap fuarını ve yöresel yemekler stantını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, "İlimizin ve ilçelerimizin her bakımdan tanıtımına önemli katkılar sağlayacak Erzincan Tanıtım Günleri bugün başladı. 8 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve programlarla devam edecek. Erzincan’ımız için hayırlı olsun." dedi.Erzincan’ın kadim tarihini, zengin kültürel dokusunu ve benzersiz mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri süresince ilçe tanıtım stantları, sergiler, gastronomi etkinlikleri, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri, dağcılık festivali ve foto safari gibi pekçok etkinlik gerçekleştirilecek."8/24 Erzincan Tanıtım Günleri"nin resmi açılış programı bugün saat 19.00 da Erzincan merkez Dörtyol Meydanı’nda Vali Hamza Aydoğdu ve ilimiz protokolünün katılımıyla yapılacak.