Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında kurulan kitap fuarını ve yöresel yemekler stantını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, "İlimizin ve ilçelerimizin her bakımdan tanıtımına önemli katkılar sağlayacak Erzincan Tanıtım Günleri bugün başladı. 8 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve programlarla devam edecek. Erzincan’ımız için hayırlı olsun." dedi.
Erzincan’ın kadim tarihini, zengin kültürel dokusunu ve benzersiz mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 8/24 Erzincan Tanıtım Günleri süresince ilçe tanıtım stantları, sergiler, gastronomi etkinlikleri, konserler, sportif faaliyetler, kitap fuarı, söyleşi ve imza günleri, dağcılık festivali ve foto safari gibi pekçok etkinlik gerçekleştirilecek.
"8/24 Erzincan Tanıtım Günleri"nin resmi açılış programı bugün saat 19.00 da Erzincan merkez Dörtyol Meydanı’nda Vali Hamza Aydoğdu ve ilimiz protokolünün katılımıyla yapılacak.
8/24 Erzincan Tanıtım Günleri başladı
Erzincan Tanıtım Günleri kapsamında kurulan kitap fuarını ve yöresel yemekler stantını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, "İlimizin ve ilçelerimizin her bakımdan tanıtımına önemli katkılar sağlayacak Erzincan Tanıtım Günleri bugün başladı. 8 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve programlarla devam edecek. Erzincan’ımız için hayırlı olsun." dedi.