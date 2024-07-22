Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ilçelerde vatandaşların sağlıkla ilgili taleplerini karşıladıklarını söyledi.Erzurum’da kuzey ve güney ilçeler başta olmak üzere yağışın ve sonrasında sel felaketinin etkilediği yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, “İlimizde kuvvetli yağışların başladığı ilk andan itibaren 41 Ambulans, 28 UMKE, 243 sağlık personeli ile afete maruz kalan insanlarımızın yanlarında olup, onlara destek olmaya çalıştık. Rabbim bu tür afetlerden bizleri korusun inşallah. Geçmiş olsun güzel memleketim.” dedi.