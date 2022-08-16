4 köye müjde

Elazığ İl Özel İdaresi içme suyu sorunu yaşayan köyleri yeni sondaj kuyuları açarak suya kavuşturmaya devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, içme suyu temininde sorun yaşayan Merkez ilçede üç, Keban İlçesinde bir olmak üzere dört köyü daha sağlıklı içme suyuna kavuşturuyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Sarıkamış, Kumla, Dedepınarı Köyleri ile Keban ilçesi Sağdıçlar köylerinde gerçekleştiği sondaj çalışmalarıyla 140 metre ve 160 metre arasında yaptıkları sondaj çalışmalarında saniyede 6 lt su elde ederek içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.

Elazığ genelinde gerçekleştirdiği yol ve alt yapı çalışmalarının yanında içme suyu ve sulama projesi çalışmalarını da sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi içme suyu sorunu yaşayan köylerimizi de suya kavuşturmaya devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada; vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişmesi için gerekli olan çalışmaların sürekli olarak yapıldığı belirtilerek; “Elazığ İl Özel İdaresi olarak şehrin genelinde yol ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra içme suyu ve sulama suyu çalışmalarını da aralıksız bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bazı yerleşim yerlerinin konumlarından kaynaklı olarak kronik hale gelen su sorunu içme suyu tesisleri inşa ederek çözüme kavuşturmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile vatandaşlarımız sağlıklı içme suyuna kavuşturulmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi olarak şehrin her noktasında ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmakta, halkımızın her türlü hizmete ulaşması için büyük bir gayret gösterilmektedir. “ denildi.