Tunceli’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü nedeniyle bir dizi kutlama gerçekleştirildi. Kutlamaların en renklisi ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sen Pertek Değil Bir Teksin!” dediği Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü üzerindeki gezi feribotunda gerçekleştirildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı programda, havai fişek gösterisi yapılırken, jandarma tarafından zeybek gösterisi yapıldı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkulu törenlerle kutlandı. Tunceli’deki kutlama programı kapsamında Pertek ilçesinde bulunan gezi feribotu, Türk bayraklarıyla süslendi. Burada düzenlenen kabul töreninde tebrikleri kabul eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu yaptığı konuşmada, Zafer Bayramını kutlayarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle yad ettiğini söyledi.Pastanın kesildiği, havai fişek ve meşale gösterisinin yanı sıra jandarma tarafından zeybeklerin de oynandığı programa, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program boyunca baraj gölü üzerinde seyreden gezi feribotunda renkli görüntüler oluştu.