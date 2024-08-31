Malatya’da jandarma ekipleri ruhsatsız silah ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Darende İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi’nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin 29 Ağustos tarihinde düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, 3 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 248 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 11 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği yer aldı.Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin bölgede ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.