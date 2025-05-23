Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında, 3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı tarafından Rektörlük Tören Alanı’nda bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.Etkinlik, üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademik ve idari personelin de yoğun ilgisiyle karşılandı. Bando Takımı, seslendirdiği eserlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Program süresince çeşitli klasik ve modern eserler icra edildi.