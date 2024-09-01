Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda meydana gelen 300’lük içme suyu ishale hattındaki arızaya müdahale etti.Kentin birçok bölgesinde heyelan yaşanması ve içme suyu hatlarının eski olmasından dolayı sürekli su arızalarının meydana geldiği Hakkari’de, belediye ekipleri kentin susuz kalmaması için 7/24 çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası ile Otluca köyündeki su arızasına kavurucu sıcaklara rağmen ekipler hemen müdahale etti.Berçelan yolundaki 300’lük içme suyu ishale hattı ile Otluca köyü istikametindeki su arızaları ekipler tarafından onarıldı.Günde ortalama 5 ayrı su arızasına müdahale eden belediye ekipleri, hafta sonu ve mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.