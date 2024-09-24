Turizm alanında 1990 yılından beri yapılan ve önemli bir etkinlik olan "Ulusal Turizm Kongresi’nin 25.si, 2025 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Bu yıl Kastamonu Üniversitesi’nde yapılan kongre, EBYÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Güneş‘in katıldığı devir teslim töreniyle sona erdi. Önümüzdeki yıl için kongreyi devir alan Doç. Dr. Güneş, “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin turizm alanındaki rolünü vurgulayarak tüm paydaşları kongreye davet etti.Kongrenin, turizm akademisyenleri ve paydaşlarını Erzincan’da bir araya getireceğini belirten Güneş, katılımcıları kongre için bu güzel şehre beklediklerini ifade etti.