Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim İş Eğitimi, ABD öğrencilerinin hazırlamış oldukları eserlerden oluşan "2025 Mezunları Resim Sergisi" açıldı.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergi açılışına EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı A. Ercan Ekinci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Erdem Yavuz, Prof. Dr. İhsan Ünlü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi ABD öğretim elemanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Akın Levent, çalışmaların büyük bir özveri ve emeğin ürünü olduğunu dile getirerek, emeği geçen öğrencileri tebrik etti.Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen ise "Mezun ettiğimiz öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sergide öğrencilerimiz dört yıl boyunca aldıkları eğitim, bilgi ve tecrübeleri ile çalışmalarını hazırladılar. Sergimize katılımları dolayısıyla tüm mezunlarımıza teşekkürlerimizi sunar, sanatla hep bir araya gelmeyi temenni ederiz" dedi.Resim Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanılan sergide yaklaşık 100 eser yer aldı.