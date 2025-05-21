Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.Faaliyet kapsamında Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Ulalar Sancak İlkokulu, Akşemsettin İlkokulu, Fevzi Efendi İlkokulu öğretmen ve öğrencileri "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı" konularında bilgilendirildi.Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.