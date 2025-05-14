Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" Erzincan’da 16 ekip 54 personelle gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 16 ekip tarafından 467 şahıs sorgulandı.Öte yandan 10 servis aracı, 12 kahvehane, 6 metruk bina, 16 büfe, iddia bayi, 18 park ve bahçe, 2 internet salonu, 1 playstation salonu kontrol edildi.