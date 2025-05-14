Erzincan genelinde gıda güvenliği, gıda hijyeni ve tüketici sağlığının korunması noktasında çalışmalar yürüten Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı gıda konusunda çalışan alt oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde çalışıyor.Bu kapsamda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanlığı’nı ziyaret ederek Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Erkan Telçeken ve Başkanvekili Fikret Çelik ile görüştü.Erzincan’da gıda denetimlerinin en üst seviyede devam ettiğini ve ayda en az 500 işyerinin denetlediğini söyleyen İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda arzı ve gıda güvenliği noktalarında önemli çalışmalara imza attığını söyledi. İl Müdürü Koçaker, Erzincan genelinde gıda güvenliği, gıda hijyeni, sağlıklı ve güvenilir gıda temini, Türk Gıda Kodeksine uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi için Erzincan esnafı ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.Gıda noktasında Erzincan’ın iyi durumda olduğunu dile getiren İl Müdürü Koçaker, "Müdürlüğümüze bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, Erzincan genelinde denetimlerini titizlikle sürdürüyorlar. Burada amacımız hem denetim hem de eğitim. Esnaflarımızla uyum içerisinde bu denetimleri sürdürüyoruz. Ekiplerimiz hem yasalara uygunluk noktasında denetimleri sürdürüyor hem de gıda üretim ve satış noktalarında çıtanın en üst seviyeye taşınması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Sık sık esnaf gruplarımızla bir araya geliyor, onlara yeni gelişmeleri aktarıyoruz. Bugün Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanlığımızla bir araya geldik. Erzincan’da gıda güvenliği, gıda hijyeni, işyeri hijyeni, personel hijyeni gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Oda Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde hem denetim hem de eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Erzincan Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Erkan Telçeken ise, Erzincan esnafı olarak yapılan denetim ve eğitim çalışmalarının kendileri açısından son derece yararlı olduğunu söyledi. Telçeken İl Müdürlüğünün uyarı ve telkinlerini her zaman önemsediklerini ve yapılması gereken değişikleri kısa sürede yerine getirdiklerini ve her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi.