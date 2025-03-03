Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla araması olan şahıs tutuklandı.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ( Jandarma Dedektifleri ) ekipleri sorumluluk sahasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu, nitelikli suçlardan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi. Jandarma yetkilileri, suçlulara yönelik mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.