Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri bütün hızıyla sürüyor Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Nurettin Polat, Elazığlılarla buluştu. 03-03-2025 15:10 Güncelleme : 03-03-2025 15:10 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Elazığ Belediyesinden çocuklara özel Ramazan etkinlikleri Elazığ Belediyesinden çocuklara özel Ramazan etkinlikleri Elazığ’da Ramazan etkinlikleri Emrah Güneş konseriyle başladı Posof’un düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı kutlandı "En Güzel Ramazan Köşesi Benim Köşem" fotoğraf yarışması Çok Okunanlar 1 Askeri üs bölgelerinin yolları açılıyor 2 Elazığ’da Ramazan etkinlikleri Emrah Güneş konseriyle başladı 3 Bingöl’de yaralama olayının şüphelisi yakalandı 4 Yüksekova’da bir köy mahalle statüsüne geçti: Muhtarlık seçimi yapılıyor 5 Iğdır’da iki aile arasında kavga: 2 ölü