Erzincan Müftülüğüne bağlı Tüm yaz Kur’an Kur’an kursları, 4-6 yaş grubu kurslar ve hafızlık Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik 100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz programı düzenlendi.Yaşar Erkan Merkez Spor Salonunda ve Müftülük Konferans Salonunda iki ayrı program gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve eşi Tuba Özbay, Erzincan Belediye Başkanının eşi Ürküş Aksun, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcıları Gülay Demirci, Gökhan Badem, Medet Şahin, Şube Müdürleri Yusuf Yeniçeri ve Yavuz Bahadır, veliler, Kuran kursu öğreticileri ve öğrencileri katıldı.Müftülüğe bağlı tüm yaz Kur’an kursları ve 4-6 yaş grubu kurslarda öğrenim gören öğrencilere ve Hafızlık Kuran kurslarında Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler eğitiminin yanı sıra milli ve manevi değerleri öğrencilere kavratmak amacıyla tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibi tarafından Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, çocuk ilahileri, kukla vb. gösterilerden oluşan 100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlikte Buluşuyoruz temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Velilerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, “Erzincan Müftülüğü olarak Erzincan’da tüm yaz Kur’an kurslarında ve hafızlıkta okuyan öğrencilerimizle güzel bir programda bir araya geldik. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Kur’an kursu öğreticilerimize, katılım sağlayan velilerimize ve minik öğrencilerimize ve bu etkinlikte güzel sunumlarıyla çocuklarımızı neşelendiren tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibine teşekkür ederim. Etkinlik boyunca dondurmalar, pamuk şekerler ve ayrıca her öğrenciye verilmek üzere hazırlanan hediye paketleriyle öğrencilerimizin mutluluğu görmeye değerdi.” dedi.Coşkuyla başlayan program, vatan ve millet için seve seve canlarını feda eden Aziz şehitler ve Gazze’de hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.