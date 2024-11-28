Türk düşünce tarihine önemli izler bırakan Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, vefatının 50. Yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) düzenlenen sempozyumla anıldı.ETÜ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Gelişim Erzurum Dergisi iş birliği ile Sosyolog, akademisyen ve fikir adamı Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nu anmak, hayatını, eserlerini ve düşünce yapısını konuşmak amacıyla “Vefatının 50. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Sempozyumu” düzenlendi.ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim, Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Gelişim Erzurum Dergisi İmtiyaz Sahibi Lokman Lokmacı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Sempozyumun açılış programında konuşan Dekan Akbulut Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun memleket kalkınması yolunda oldukça değerli çalışmalara imza attığına dikkat çekerek, sempozyumunun bir vefa örneği olarak düzenlendiğini dile getirdi.Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun oğlu Müzisyen Emin Fındıkoğlu’nun konuşmasıyla devam eden sempozyumda farklı üniversitelerden bilim insanları Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve düşünceleri hakkında bildiriler sundu.Çok sayıda akademisyen, davetli ve öğrenci tarafından ilgiyle takip edilen sempozyumda, Erzurum’un yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun hayatı ve eserleri, ilmi şahsiyeti, sosyolojisi, metodolojisi, felsefî ve edebî düşünceleri, teşkilatçılığı, bölgesel ve ulusal kalkınma yolunda hizmetleri, kültür, dil, eğitim ve milliyet meselesi üzerine düşünceleri, memleket sevgisi, doğu gözlemleri ve intibaları ile Erzurum hatıralarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.