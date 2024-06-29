Hakkâri Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Biçer Mahallesi’nde restorasyon çalışmaları yapılan Zeynel Bey Medresesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.İlk olarak Halife Derviş Mahallesi’nde yapımı devam eden 24 sınıflı okul inşaatında incelemelerde bulunan Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul binası ve çevre düzenlemesi işinin zamanında bitirilmesini isteyen Karadağ, daha sonra Merzan Mahallesi’nde temeli atılacak olan 12 sınıflı özel eğitim anaokulu inşaatını gezerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi.Ardından Bağlar Mahallesi’ne geçen Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, burada yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatını gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karadağ, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına ait 72 daireli lojmanlarda incelemelerde bulundu. Yüzde 95 oranında yapımı gerçekleşen lojmanları gezen Karadağ, ilgililere yürütülen çalışmaların ve eksikliklerin kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.Daha sonra il merkezinde yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Otluca köyünde yapım çalışmaları devam eden Hakkari Tekstil Kent Atölyesi inşaatında incelemelerde bulunan Karadağ, 5 bin metrekare alan üzerine kurulan ve tamamlandığında onlarca kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesi inşaatının zamanında teslim edilmesini istedi.Hakkari İl Özel İdaresi tarafından Biçer Mahallesi’nde restorasyon çalışmaları yapılan Zeynel Bey Medresesi’ni de ziyaret eden Karadağ, 1560-1578 yılları arasında Hakkari Beylerinden Zeynel Bey tarafından yaptırılan medresede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Karadağ, taşla yapılan avlu, eyvan ve 8 oda ile Zeynel Bey’in mezarının bulunduğu değerlendirilen Hakkari Zeynel Bey Medresesi’nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte turizme kazandırılacağını söyledi.