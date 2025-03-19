AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Elazığ Ticaret Borsasında düzenlenen sahur programına katıldı.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Elazığ Ticaret Borsası tarafından düzenlenen sahur programına katıldı. Zeybekçi’ye, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi ile Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi ve Besi Organize Tarım Bölgesi projeleri hakkında dosya verildi.Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.