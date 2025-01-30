Erzurum’da jandarma ekipleri tütün köpeği Zahir’in de desteği ile kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekman İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında; Tekman ilçesinde tütün köpeği Zahir’in de katkılarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; 210 kilogram kaçak tütün, 350 bin adet boş makaron, 192 adet sigara kağıdı, 40 bin adet sigara filtresi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir” denildi.