Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ana arterlerde artan seyyar satıcı ve kaldırım işgallerine karşı çalışmalarını sürdürüyor.Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığını tehdit eden, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan seyyar satıcı ve kaldırım işgalleriyle etkili bir şekilde mücadele ediyor. Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen şikâyetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Cumhuriyet, İskele, Maraş, Sıhke, Zübeyde Hanım ve Milli Egemenlik Caddeleri ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi başta olmak üzere yoğun olan ana arterlerde kaldırım, engelli yolu ve araç yollarını işgal ederek yaya ve araç trafiğini engelleyen seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını tehdit ederek, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan seyyar satıcılar zabıta ekipleri tarafından daha önce defalarca uyarılırken, uyarıları dikkate almayanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada açıkta satılan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile seyyar satıcıların araçlarına el konuldu. Ekipler, il genelindeki çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek.