Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi’nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tavusker Camii, ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesi ile görenleri etkiliyor.Tahtalı Camii, giriş kapısındaki kitabesine göre Hicri-1082/Miladi-1671 yılında Derviş Mehmet adlı bir şahıs tarafından yaptırıldı. Mihrap, mahfil, ahşap direkler ve tavanın orta kısmında kök boyadan bitkisel ve geometrik süslemeler yapıldı. Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şey ahşaptan yapılmış, çivileri dahi ahşap cami adeta tarihi günümüze aktarıyor.Camii girişinde kapı üzerindeki kitabe; "Bu cami sahib-i derviş Muhammed mecma irfan, Emin etsün hatalardan anı evvel kadir i yezdân, İlahi izzetin hakkı kabul eyle bu hayrâtı, Aktıkça derûnunda ezân ve hem dâhi Kur’an, Ebubekir Ömer Osman gelup dedi ana tarih, Acup cami esas etti kabul eyle anı sühban /bi sübhan"