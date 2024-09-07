Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarına başlarken, dışarıya kurulan kazanlarda salça ve menemen yapıldı.Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaş köyün Çalımlı mezrasında çiftçi kadınlar kışlık ürünler için kolları sıvadı. Büyük emekler vererek kendi ihtiyaçlarını kendileri yaptıklarını belirten çiftçi kadınlar, eski yöntemler kullanılarak kışa hazırlanıyor. İlkbaharda kadınlar tarafından ekimi gerçekleştirilen ürünlerin hasadı sonbaharın yaklaşmasıyla yapıldı. Toplanan domatesler yıkandı ardından eski yöntemle dışarıya kurulan kazanlarda kaynatıldı. Kaynatılan domatesler kavanozlara konularak kışa hazırlık yapıldı.Çiftçi kadınları köylerinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, “Tüm zorluklara rağmen kadınları başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Kendileri ürettikleri tüm ürünleri kendileri eski yöntemle kış yiyeceklerine dönüştürdüler. Bizde buradan onların çalışma mesaisine ortak olduk mutlu olduk. Tüm emeklerinden dolayı tüm kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün Ziraat Mühendisi Fidan Özkan, “İlkbaharda çiftçilerimiz tarımdan fideler almış tüm ürünlerde. Ekimi yaparak emekler harcamışlardı. Şimdi ise sonbahar ayına gelmesiyle yine çiftçi kadınlarımız tarafından hasadı için yoğun mesai harcandı. Topladıkları domatesleri yıkama, kesimi ve ardında eski yöntemle kazanlarda kaynatıp kışlık yiyeceklere dönüştürdüler. Biz de tarım müdürlüğü olarak hepsine tek tek teşekkür ederek, yanlarında olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı.