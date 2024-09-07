Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum’a acil iniş yapmak zorunda kalan Mumbai-Frankfurt seferini yapan uçağın 234 yolcusu, Hindistan’dan gelen ikinci uçakla Almanya’ya uçtu.Dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan Hindistan uçağı 234 yolcu ve 13 mürettebat yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek ve güvenli alana yerleştirildi. Bomba arama ekipleri uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttü. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı.Yolcuların dün geceden bu yana devam eden bekleyişi Hindistan’dan gelen ikinci uçağın Erzurum Havalimanı’na inmesiyle sonuçlandı. Bugün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı’na inen uçakta gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından yolcular gruplar halinde uçağa alındı. Yolcular 24 saatlik bekleyişin ardından yeniden uçağa bindikleri sırada mutlu oldukları görülürken, uçakta bulunan 234 yolcu Erzurum’dan Almanya’nın Frankfurt şehrine saat 17.40’da hareket etti.Bomba ihbarı yapılan ve dün gece yarısına kadar uzman ekiplerin arama yaptığı diğer uçağın ise ilerleyen saatlerde Erzurum Havalimanı’ndan ayrılacağı belirtildi.