Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iş adamı Onur Onay, örnek bir girişimde bulunarak kendi elektriğini üretmeye başladı.Son yıllarda Türkiye genelinde artan elektrik faturalarından etkilenen vatandaşlar faklı girişimlerde bulunuyor. Yüksekova’nın Esendere yolu üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun sahibi Onur Onay da yüksek elektrik faturalarına çözüm olarak yaklaşık 100 bin dolarlık bir yatırımla güneş enerjisi sistemi kurup elektrik üretmeye başladı.Özel bir firma tarafından kurulan 117 KW’lık güneş panelleri ile aylık elektrik tüketim miktarından daha fazlasını üreten akaryakıt istasyonu, ihtiyaç fazlası elektriği de dağıtıcı firmaya satıyor. İş adamı Onur Onay, “Yıllardır Yüksekova’da akaryakıt istasyonu işletiyoruz. Ben üçüncü kuşağım. İstasyonumuzun elektrik giderleri çok olmasından dolayı böyle bir yatırım kararı aldık. Bizim elektrik artan bir kalem oldu. Biz de bunu en aza indirmek için böyle bir karar aldık. Güneş enerji santrali olarak burası 117 KW’lık bir alan. Burada ürettiğimiz elektriğin fazlasını da satıyoruz, eğer az üretiyorsak biz onlardan satın almış oluyoruz. Şimdiye kadar çok memnunuz. Bu güzel bir yatırım oldu. Elektrik masrafları yaz aylarında tamamen sıfırlandı. Şimdi üzerinde satışını yapıyoruz. Kış aylarında elektrik üretimi çok düştüğü için biz elektrik firmasından elektriği satın almış oluyoruz. Bu yöntemle elektrik giderlerimizi düşürmüş olduk. Bu yöntemi bütçesi uygun olan herkese de tavsiye ediyorum. Toplam burada 250’e yakın panel bulunmaktadır” dedi.